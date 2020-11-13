تصفيات مونديال قطر.. البرازيل تتلقى ضربة موجعة قبيل لقاء فنزويلا وأوروغواي

تأكد رسميا غياب نجم منتخب البرازيل، نيمار، عن مواجهتي فنزويلا وأوروغواي في تصفيات مونديال قطر 2022، لعدم تعافيه من إصابة في عضلات المقرب، بحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة.

وذكر الاتحاد أمس الخميس، أن تعافي نيمار من إصابته يتطور بشكل جيد "لكنه ليس كافيا لخوضه المباراة ضد أوروغواي" يوم الثلاثاء المقبل في مونتيفيديو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وسيغيب نيمار كذلك عن مباراة فنزويلا في الجولة الثالثة، المقررة غدا السبت في ساو باولو، بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال اوروبا، نهاية الشهر الماضي.

وسجل نيمار (28 عاما)، ثلاثية في شباك بيرو الشهر الماضي، رافعا رصيده إلى 64 هدفا، ليتخطى رقم "الظاهرة" رونالدو في قائمة أفضل هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ، ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم القياسي المحلي للجوهرة بيليه.

إقرأ المزيد

وكان منتخب البرازيل، حقق فوزين تواليا في أول جولتين من تصفيات مونديال قطر، على بوليفيا (5-0) وفي أرض بيرو (4-2)، ويحاول غدا السبت الفوز على فنزويلا للانفراد بصدارة المجموعة الموحدة لتصفيات أمريكا الجنوبية.

المصدر: وكالات