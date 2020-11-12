حكم "موقعة" برشلونة وليفربول يكشف حديثه مع ميسي

كشف الحكم الهولندي بيورن كويبرس، ما قاله للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد محاولته إهدار الوقت في ملعب "كامب نو" خلال مباراة برشلونة وضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسيصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في 16 نوفمبر الجاري، سلسلة وثائقية عن التحكيم تحت عنوان "رجل في المنتصف" ليبرز الصرامة المهنية، والتحفيز وإخلاص بعض أفضل الحكام في أوروبا، بالإضافة لإظهار الجانب الإنساني الذي لا يراه للاعبين والجماهير على أرض الملعب.

ونشر الـ"يويفا" بعض الدقائق من هذا الفيلم، والذي ظهر فيه الحكم الهولندي بيورن كويبرس، حكم لقاء برشلونة وضيفه ليفربول، ضمن دوري أبطال أوروبا، موبخا تصرف ليونيل ميسي في ملاعب الساحرة المستديرة.

وتعود لقطة ميسي، إلى موسم (2018-2019)، خلال مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب "الكامب نو" والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، قبل السقوط المدوي في ملعب "أنفيلد" برباعية دون رد، ليتعرض برشلونة لهجوم شديد، لا سيما أنها تكررت بعد الهزيمة أمام روما والإقصاء من "التشامبيونز" في الموسم الذي سبقه.

وكشف كويبرس عن كلماته للبرغوث الأرجنتيني في إحدى الكرات، قائلا: "هيا ميسي، أسرع، أظهر لي الاحترام، دائما تفعل هذا الأمر، هيا"، في إشارة منه لمعرفة أن ليونيل ميسي كان يرغب في إهدار الوقت.

وتهدف السلسلة الوثائقية التي انتجها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى التعرف على منظور التحكيم لمواجهة مباراة ذات مستوى عالي، والضغط الذي يتعرضون له والتعامل معه على أرضية الملعب.

وبجانب مشهد ميسي، تظهر التعليمات التي قدمها حكم الـ"فار" إلى كونيت شاكير، لإلغاء هدف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي ضد توتنهام في بطولة التشامبيونزليغ أيضا في الموسم (2018-2019)، واعترافات الحكام بصعوبة مهنتهم.

وأردف روبيرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام الأوروبيين عن هدف فكرة السلسة الوثائقية، قائلا: "يبرز الصرامة المهنية، والتحفيز وإخلاص بعض أفضل الحكام في أوروبا، بالإضافة لإظهار الجانب الإنساني الذي لا يراه اللاعبون والجماهير على أرض الملعب".

واختتم روسيتي: "هذا أمر مهم للغاية لنا ولعائلات الحكام".

يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري الأبطال في ذلك الموسم، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير (2-0) في النهائي الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.

المصدر: "As"