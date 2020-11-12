رونالدو وجورجينا يوجهان رسالة "للأميرة" الصغيرة

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ابنتهما "آلانا مارتينا" بمناسبة ربيعها الثالث، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو صورة لطفلته، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها بعبارة: " شكرا لدخولك حياتنا وملئها بالنور بابتساماتك.. عيد ميلاد سعيد يا أميرتي آلانا.. والدك يحبك!"

وبدورها نشرت جورجينا صورة لرونالدو مع ابنتهما وهي صغيرة "رضيعة"، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" معلقة عليها: "الحب النقي.. هذه الصورة تحرك مشاعري.. نحبك حياتنا 💘.. 3 سنوات سعيدة 🎂".

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وارتبط رونالدو (35 عاما) بالعلاقة العاطفية مع جورجينا (26 عاما) في عام 2016، وأنجبت له ابنتهما "آلانا مارتينا"، في 12 نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة. ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور، 12 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية أيضا.

المصدر: وكالات