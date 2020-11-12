كلارك يتنحى عن منصبه كنائب لرئيس الـ"فيفا" على خلفية تصريح مثير للجدل

أعلن غريغ كلارك، استقالته من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد يومين من استقالته أيضا من رئاسة الاتحاد الإنجليزي، على خلفية تصريح ذي طابع عنصري.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان اليوم الخميس، إنه "في أعقاب اتصال هاتفي هذا الصباح بين رئيس الاتحاد الأوروبي (ألكسندر تشيفرين) وغريغ كلارك، اتفق الرجلان على اقتراح كلارك بأنه ينبغي أن يتنحى فورا عن منصبه كممثل ليويفا في الفيفا".

وكان كلارك، استقال من منصب رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما أدلى بتعليقات "غير مقبولة" أمام لجنة برلمانية، واصفا اللاعبين السود في كرة القدم الإنجليزية بـ"الملونين".

وتعرض الرجل البالغ من العمر 63 عاما إلى انتقادات بسبب أوصاف أخرى أطلقها على مثليي الجنس، والأقليات العرقية، وملاحظات مثيرة للجدل عن كرة القدم النسائية.

وعين بيتر ماكورميك، مؤقتا، رئيسا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمفعول فوري، وسيبدأ مجلس الاتحاد عملية تحديد وتعيين رئيس جديد بحلول نهاية مارس المقبل.

المصدر: أ ف ب