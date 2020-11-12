راموس يعادل رقم بوفون ويقترب من الرقم العالمي لأيقونة مصر

عادل الإسباني سيرخيو راموس، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، المسجل باسم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق جانلويجي بوفون، بعد مشاركته في لقاء هولندا.

وشارك راموس (35 عاما)، أمس الأربعاء، كبديل في مباراة منتخب بلاده الودية ضد هولندا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام لاعبي كرة القدم، فقد حملت مباراة هولندا، الرقم 176 في مسيرة "المدافع الهداف" مع منتخب إسبانيا، ليعادل بذلك الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم بوفون.

176 - Sergio Ramos 🇪🇸 has won 176 caps for Spain, equalling Gianluigi Buffon’s 🇮🇹 record for international appearances by a European player. Eternal. https://t.co/ro8OpPfn66 — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2020

وبات راموس على بعد ثماني مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أيقونة الكرة المصرية، النجم المعتزل أحمد حسن، الذي خاض 184 مباراة دولية مع منتخب "الفراعنة".

يذكر أن راموس، استهل مسيرته الدولية في العام 2005 وعمره لم يكن يتجاوز حينها 18 عاما، ويعتبر حاليا ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني برصيد 23 هدفا.

المصدر: "Opta"