 
مباشر
عاجل
أ ف ب نقلا عن مصدر إسرائيلي: 7 قتلى في تحطم مروحية في سيناء

راموس يعادل رقم بوفون ويقترب من الرقم العالمي لأيقونة مصر

الرياضة

راموس يعادل رقم بوفون ويقترب من الرقم العالمي لأيقونة مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4zj

عادل الإسباني سيرخيو راموس، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، المسجل باسم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق جانلويجي بوفون، بعد مشاركته في لقاء هولندا.

وشارك راموس (35 عاما)، أمس الأربعاء، كبديل في مباراة منتخب بلاده الودية ضد هولندا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. 

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام لاعبي كرة القدم، فقد حملت مباراة هولندا، الرقم 176 في مسيرة "المدافع الهداف" مع منتخب إسبانيا، ليعادل بذلك الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم بوفون.

وبات راموس على بعد ثماني مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أيقونة الكرة المصرية، النجم المعتزل أحمد حسن، الذي خاض 184 مباراة دولية مع منتخب "الفراعنة".

يذكر أن راموس، استهل مسيرته الدولية في العام 2005 وعمره لم يكن يتجاوز حينها 18 عاما، ويعتبر حاليا ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني برصيد 23 هدفا.

المصدر: "Opta"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا