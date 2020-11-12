لماذا شارك مدافع كرواتيا في مباراة تركيا وهو مصاب بكورونا؟

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيان، إن المدافع دوماغوي فيدا، شارك في الشوط الأول من مباراة كرواتيا وتركيا (3-3)، أمس الأربعاء، قبل معرفة الفريق بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت عينات جميع لاعبي كرواتيا، ومن بينهم فيدا، مدافع بشيكطاش التركي، سلبية يوم الاثنين الماضي، ثم خضعوا لكشف روتيني صباح أمس الأربعاء قبل مواجهة تركيا في مباراة ودية في إسطنبول.

وشارك القائد فيدا في التشكيلة الأساسية وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول.

وعلم مسؤولو المنتخب الكرواتي بإصابة فيدا بالفيروس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، ليقرر مدرب كرواتيا، زلاتكو داليتش، استبداله بفيليب أورموفيتش.

وخضع فيدا، البالغ عمره 31 عاما، للعزل الذاتي على الفور، وجاءت عينته الثانية إيجابية (أي مصاب).

وقال المنتخب الكرواتي، إن اللاعب سيقضي الأيام المقبلة في العزل الذاتي في إسطنبول، بينما سيسافر المنتخب إلى ستوكهولم لمواجهة السويد يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: رويترز