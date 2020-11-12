لاعب ريال مدريد المعار لميلان دياز يختار تمثيل منتخب المغرب

أفادت صحيفة "المنتخب" بأن الدولي المغربي السابق، حسين خرجة، المكلف بمتابعة اللاعبين الذين ينحدرون من أصول مغربية، توصل إلى إقناع إبراهيم دياز بحمل قميص "أسود الأطلس".

ونقلت الصحيفة المغربية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن خرجة تواصل مع لاعب ريال مدريد المعار حاليا لنادي ميلان، إبراهيم دياز، الذي ينحدر من أصول مغربية من جهة الأم، وأقنعه بمشروع الاتحاد المغربي والمنتخب المغربي.

وأكدت المصادر أن دياز، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، أعطى موافقته المبدئية لتمثيل "أسود الأطلس" مستقبلا.

وكان صاحب الـ21 عاما، الذي يجيد اللعب في وسط الميدان وفي مركز الجناح الأيمن، انضم إلى ريال مدريد في يناير 2019 قادما من مانشستر سيتي، مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب تحت قيادة سانتياغو سولاري، وكذلك مع زين الدين زيدان، ليعيره الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لنادي ميلان.

ويستعد المنتخب المغربي حاليا لمواجهة منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، ذهابا وإيابا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022".

المصدر: "المنتخب + وكالات