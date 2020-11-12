فرنسا تسقط بثنائية في عقر دارها أمام فنلندا (فيديو)

مني منتخب فرنسا بالخسارة الثالثة منذ فوزه بكأس العالم 2018، بعدما سقط 0-2 أمام ضيفه منتخب فنلندا خلال مباراة ودية احتضنها ملعب "ستاد دو فرانس"، أمس الأربعاء.

وافتتح ماركوس فروس التسجيل في الدقيقة 28، بعد تمريرة خاطئة من لاعب خط وسط فرنسا موسى سيسوكو، وأسكنها شباك الحارس ستيف مانداندا.

وبدا الفرنسيون عاجزين عن الرد، فعمق أوني فالاكاري جراحهم بهدف ثان في الدقيقة 31 من هجمة مرتدة، اخترق فيها الدفاع من الجهة اليسرى وسددها قوية إلى يمين الحارس.

Moi 🗣 Robben is that you ?



Player 🗣 No, I’m Onni Valakari, son of Simo Valakari.



France 0-2 Finland #FRAFINpic.twitter.com/8np5RR9lij — Ojora Babatunde (@ojbsports) November 11, 2020

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتتقاسم فرنسا مع البرتغال صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، برصيد 10 نقاط لكل منهما، وانحصرت بطاقة المجموعة بينهما كونهما يبتعدان بفارق سبع نقاط عن كرواتيا الثالثة، فيما تحتل السويد المركز الأخير من دون رصيد، وذلك قبل جولتين من نهاية مباريات دور المجموعات.

المصدر: وكالات