فيديو.. لا غالب ولا مغلوب في موقعة "الطواحين" و"الماتادور"

تعادل المنتخب الهولندي مع ضيفه الإسباني بهدف لكل منهما في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتما يوم الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.

وضع الإسباني سيرخيو كاناليس "الماتادور" في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة 19، ورد عليه الهولندي دوني فان دي بيك بهدف التعادل في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

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وتعادل منتخب "الطواحين" للمرة الثالثة مقابل هزيمة، تحت مدربه قيادة فرنك دي بور، الذي لا يزال يبحث عن أول فوز له منذ أن تولى تدريبه أواخر سبتمبر الماضي، خلفا لرونالد كومان مدرب برشلونة الحالي، ولا يزال يبحث عن فوزه الأول باكتفائه بالتعادل الثالث مقابل هزيمة.

المصدر: وكالات