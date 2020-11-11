شاهد.. لاعب لكمال الأجسام ينهار أمام ضربات مقاتل

أجرى المدون الأمريكي ولاعب كمال الأجسام هيوستن جونز مقابلة مع مواطنه ستيفن تومسون مقاتل رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" على موقع "يوتوب".

وطلب المدون هيوستن جونز، بعد المقابلة، خوض تدرب مشترك مع تومبسون، وطلب منه ضرب ساقه، فقام المقاتل بركله حتى أن انهار لاعب كمال الأجسام من شدة الألم.

يذكر أن ستيفن تومسون (37 عاما) خاض 20 نزالا في بطولات "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في مسيرته الاحترافية، حقق خلال 15 انتصارا مقابل، أربع هزائم وتعادل واحد.

المصدر: "lenta.ru"