شاهد.. لاعب إسرائيلي "منحوس" اصطدمت 4 من كراته بالعارضة والقائم في 5 دقائق

عاند "سوء الطالع" الإسرائيلي إيلي الباز خلال مباراة فريقه "نيس تسيونا" لكرة القدم أمام ضيفه هبوعيل كفار شاليم، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري المحلي.

وربما يستحق إيلي الباز لقب اللاعب الأسوأ حظا في الموسم، فقد حصل على 23 دقيقة فقط من اللعب في سبع مباريات هذا الموسم، وأضاع 5 منها في تسديد الكرات على العارضة والقائم خلال الدقيقتين (83 و88) من زمن اللقاء، من دون أن يسجل أي هدف حتى الآن.

وحالف الحظ في نهاية المطاف فريق "نيس تسيونا"، لحسن حظ اللاعب "المنحوس"، وفاز بهدف وحيد سجله اللاعب دور جليلي، في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

يحتل فريق "نيس تسيونا" المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط حصدها من 7 مباريات.

بينما يشغل هبوعيل كفار شاليم المركز السادس عشر الأخير على سلم ترتيب الدوري، برصيد نقطتين فقط.

المصدر: وكالات