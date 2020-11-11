إصابة مدرب منتخب السويد بكورونا قبل ساعات من مواجهة الدنمارك

قال الاتحاد السويدي لكرة القدم، إن مدرب منتخبه يان أندرسون، أصيب بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ودية ضد الجارة الدنمارك اليوم الأربعاء.

وأضاف الاتحاد السويدي، أن أندرسون عزل نفسه منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس الذي انتشر مجددا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

📰 Janne Andersson har testats positivt för Covid-19



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Krya på dig Janne! 🙏#viärsverigepic.twitter.com/jQC5f7utHr — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 11, 2020

من جهته، قال طبيب منتخب السويد أندريس فالنتين في بيان إن "أندرسون في حالة جيدة وسيبقى في العزل المنزلي".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب االسويدي مضيفه الدنماركي مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: رويترز