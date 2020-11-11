كوريا الجنوبية تقترح على جارتها الشمالية استضافة مشتركة لدورة أولمبية

قدمت كوريا الجنوبية أول عرض رسمي لها إلى كوريا الشمالية لاستضافة مشتركة لدورة أولمبية للشباب.

وقالت حكومة إقليم كانغ وون، الواقع على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية أمس الأربعاء، إنها بعثت برسالة إلى بيونغ يانغ في أغسطس الماضي، بمساعدة المنظمات المدنية التي تقدم المساعدة إلى الشمال، سعيا للحصول على فرصة لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024 معا.

وتم اختيار كانغ وون كمضيف لحدث اللجنة الأولمبية الدولية "IOC" في يناير من هذا العام.

وعلى الرغم من أن المسابقة عادة ما تحمل اسم المدينة المضيفة، لكن حدث 2024 كان يطلق عليه ببساطة اسم "أولمبياد كانغ وون الشتوية للشباب"، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن تستضيفها الكوريتان بشكل مشترك.

يشار إلى أن إقليم كانغ وون مقسم بين الجنوب والشمال.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد كانغ وون الشتوية للشباب، في الفترة من 19 يناير إلى 2 فبراير في العام 2024، بمشاركة 2600 رياضي ومسؤول من حوالي 70 دولة.

المصدر: يونهاب