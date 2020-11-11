بضربة خيالية.. متصدر التصنيف العالمي للغولف يرسم أفضل لقطة في التاريخ! (فيديو)

أذهل متصدر التصنيف العالمي للاعبي الغولف، النجم الإسباني جون رام، الجميع بعدما وضع الكرة في الحفرة بضربة خيالية خلال مشاركته في إحدى دورات سلسلة "الماسترز".

وسدد رام الكرة بشكل مستقيم، لتتجاوز العائق المائي (بركة مائية) بعدما ارتدت بالمياه، قبل أن تصعد إلى العشب وتتدحرج لتتهادى إلى داخل الحفرة المستهدفة.

ورجحت المواقع المهتمة برياضة الغولف، أن تكون هذه اللقطة الأفضل في تاريخ اللعبة.

ويعد رام البالغ عمره 26 عاما، من أبرز نجوم لعبة الغولف، وأصبح في يوليو الماضي، ثاني إسباني على الإطلاق يصعد إلى قمة التصنيف العالمي، بعد مواطنه الأسطورة سيفي بايستيروس.

المصدر: championat.com