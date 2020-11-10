ماكغريغور يعود للقفص لخوض مواجهة "ثأرية" حامية الوطيس
أعلن موقع "MMA Fighting" عودة بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور، إلى حلبة القتال.
وسيخوض كونور ماكغريغور، وفقا لـ"MMA Fighting" مواجهة ثأرية ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 يناير 2021، وذلك في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 257"في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 officially booked for UFC 257 (@DamonMartin) https://t.co/4MV8NCPtlSpic.twitter.com/WmEZedVriG— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 10, 2020
وأسقط ماكغريغور بوارييه يالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الأول الذي جمعهما في سبتمبر 2014 ، ضمن دورة "UFC 178".
It’s on! 🇺🇸@dustinpoirier and 🇮🇪@thenotoriousmma run to back at #UFC257 on January 23! Who ya got??— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 10, 2020
Full details: https://t.co/V8W1ACmvAWpic.twitter.com/55O8VN9zUh
وخاض البطل الإيرلندي آخر نزال له في 18 يناير 2020، وتغلب فيه على الأمريكي دونالد سيرونه، وأعلن عقب ذلك بفترة اعتزاله.
المصدر: وكالات