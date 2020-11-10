ماكغريغور يعود للقفص لخوض مواجهة "ثأرية" حامية الوطيس

أعلن موقع "MMA Fighting" عودة بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور، إلى حلبة القتال.

وسيخوض كونور ماكغريغور، وفقا لـ"MMA Fighting" مواجهة ثأرية ضد متحديه الأمريكي داستن بوارييه، يوم 23 يناير 2021، وذلك في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 257"في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأسقط ماكغريغور بوارييه يالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الأول الذي جمعهما في سبتمبر 2014 ، ضمن دورة "UFC 178".

وخاض البطل الإيرلندي آخر نزال له في 18 يناير 2020، وتغلب فيه على الأمريكي دونالد سيرونه، وأعلن عقب ذلك بفترة اعتزاله.

المصدر: وكالات