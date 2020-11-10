استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب "الملونين"
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استقالة رئيسه جريج كلارك من منصبه بعد ساعات من الإشارة إلى اللاعبين غير البيض "بالملونين"، خلال إجابته عن أسئلة أعضاء في البرلمان اليوم الثلاثاء.
وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له: "نستطيع تأكيد استقالة جريج كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد".
وأضاف: سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا بأثر فوري وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".
المصدر: رويترز