في لفتة إنسانية.. لاعب كرة قدم يدعو المحتاجين والفقراء لمراسلته من دون خجل لمساعدتهم

دعا الفرنسي بريان سومار لاعب فريق دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، في لفتة إنسانية رائعة، المحتاجين للطعام ألا يترددوا في مراسلته على الخاص ومن دون خجل، لكي يقوم بمساعدتهم.

وكتب بريان سومار البالغ من العمر 21 عاما، "تغريد" عبر حسابه على موقع "تويتر" في لفتة جميلة ومثير للدهشة، قال فيها: "إذا لم يكن لديك عمل وطعام في الوضع الحالي، الذي نحن فيه جميعا، فلا تتردد في الكتابة إلي في رسائل خاصة. المعكرونة أو الأرز أو البيض أو الحليب أو أي شيء آخر، يمكنني أن أقدم لكم. لا تذهب إلى الفراش جائعا، وخاصة الأطفال! عند المساعدة، يبقى الأمر بيني وبينك وبين الله. لا أحد سيعرف، لذلك لا تخجل واتصل بي إذا لزم الأمر".

Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé.

Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça je peux t'offrir...

Ne vas pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger. — Soumaré Bryan (@Bryan_Smr) November 9, 2020

يذكر أن بريان سومار كان يلعب في الموسم الماضي، في صفوف ديجون في دور الدرجة الأولى الفرنسي.

المصدر: وكالات