عبد الستار صبري يكشف الفارق بينه وصلاح

يرى نجم منتخب مصر السابق والمدرب العام الحالي لمنتخب الشباب عبد الستار صبري، أن "السوشيال ميديا" هي من تصنع الفارق بينه ومواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال صبري في مقابلة خلال برنامج تلفزيوني بث أمس الاثنين: "الفرق بيني وبين محمد صلاح السوشيال ميديا فقط زودته كثير جدا، لو السوشيال كان موجود في زمني كنت لعبت في أندية كبيرة".

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وأضاف صاحب الـ46 عاما: "أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا".

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وزعم لاعب بنفيكا السابق، أن الإعلام تجاهله خلال فترة احترافه في الدوري البرتغالي، حيث قال: "الإعلام تجاهلني في أوقات كثيرة، سجلت هدفا في شباك (الحارس الدنماركي الشهير) بيتر شمايكل ولم يتحدث أحد عن ذلك وكأنني لم أعمل أي حاجة.. لم أنل التقدير الكاف من الإعلام في مصر لأنني لم ألعب للأهلي أو الزمالك قبل رحيلي لأوروبا، ولم أندم على خطوة الاحتراف الخارجي".

وتابع: "كدت أن أنضم لقطاع الناشئين في الأهلي، لكنني أخفيت عمري الحقيقي وذكرت تاريخ ميلاد يجعلني أصغر سنا لمختار مختار، الذي كان حينها مدربا بقطاع الناشئين".

وأتم: "حرمت بسبب ذلك من الانتقال للأهلي، ثم رفض حلمي طولان، الذي كان مدربا بقطاع ناشئي الزمالك آنذاك اختباري بالفريق الأبيض متعللا بضعف بنياني".

ويعتبر صبري من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة المصرية، وتوج مع منتخب "الفراعنة" ببطولة كأس أمم إفريقيا 1998، كما تألق بشكل لافت مع الأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها وهي تيرول النمساوي، وباوك سالونيك اليوناني، وبنفيكا البرتغالي.

المصدر: وكالات