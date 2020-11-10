الملياردير موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة "الكاف"

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، أمس الاثنين، ترشيح رجل الأعمال الملياردير باتريس موتسيبي، لرئاسة الاتحاد القاري للعبة "الكاف".

ولم يتواجد موتسيبي في المؤتمر الصحفي في العاصمة جوهانسبرغ لإعلان ترشحه، بسبب الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث ناب عنه رئيس الاتحاد المحلي داني جوردان، ووزير الرياضة ناثي مثيثوا.

وقال جوردان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثالث للرئيس في الاتحاد القاري "إنه (موتسيبي) الشخص الأنسب الذي بإمكاننا طرحه لقيادة الكاف. لا نريد أي تنازل عن الحوكمة أو النزاهة في كرة القدم".

وأصبح موتسيبي، الذي عمل سابقا كمحام، وهو متزوج من إحدى أخوات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أحد أثرياء البلاد بفضل صفقات وعقود عمل في مجال المعادن والمناجم.

ويملك موتسيبي، نادي ماميلودي صنداونز لكرة القدم، الواقع في مدينة بريتوريا، أحد أفضل عشرة أندية في القارة السمراء خلال الأعوام المنصرمة، وحقق الموسم الماضي الثلاثية المحلية.

وبات موتسيبي (58 عاما)، ثالث مرشح لرئاسة الاتحاد القاري، بعد الرئيس الحالي الملغاشي أحمد أحمد، والإيفواري جاك أنوما.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 12 مارس المقبل في الرباط، علما بأن باب الترشح يقفل في 12 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات