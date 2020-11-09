فيورنتينا يستعين بمدرب النصر الإماراتي سابقا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، إقالة المدرب جوسيبي اياكيني وتعيين شيزاري برانديلي بدلا منه.

وقال روكو كوميسو رئيس فيورنتينا: "أتوجه شخصيا بالشكر إلى إياكيني الذي قاد الفريق في أصعب فترة الموسم الماضي".

وأضاف:"للأسف بعد النتائج الحالية يحتاج الفريق إلى تغيير في الإدارة الفنية. أرغب أيضا في الترحيب بالسيد برانديلي. نؤمن بأن حنكته وتاريخه الاحترافي وشخصيته التي تحظى باحترام واسع في عالم كرة القدم تجعله الشخص المناسب لقيادة الفريق".

ويعود تشيزاري برانديلي (63 عاما) لفترة ثانية مع فيورنتينا بعد أن سبق له تدريب النادي بين عامي (2005 و2010) وستكون مهمته الأولى انعاش حظوظ الفريق بعد أن تراجع للمركز 12 في الدوري عقب انتصارين فقط من سبع مباريات هذا الموسم.

وأشرف برانديلي على تدريب المنتخب الإيطالي وعدد من الأندية الإيطالية وغيرها، والأجنبية مثل غلطة سراي التركي وفالنسيا والنصر السعودي.

المصدر: رويترز