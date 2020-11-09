مدرب "الديوك" قلق لوضع بوغبا في مانشستر يونايتد

صرح ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الاثنين، بأن لاعب "الديوك" بول بوغبا "لا يمكن أن يكون سعيدا" في مانشستر يونايتد حاليا.

وقال ديشان للصحفيين: "لا يمكن أن يكون (بوغبا) سعيدا بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه".

وتابع "لا يمر بأفضل فتراته وطاردته سلسلة من الإصابات وفيروس كورونا. يحتاج إلى استعادة إيقاعه.

وأضاف: "معي لا توجد هذه المخاوف. عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه فانه بالطبع يصبح سعيدا باللعب مع المنتخب الفرنسي، سيحكي لي عن شعوره ولأني أعرفه جيدا ستسير الأمور بشكل جيد".

وشارك بوغبا أساسيا في أربع مباريات فقط من أصل سبع خاضها مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وكذلك في مباراة واحدة فقط من أصل ثلاث في دوري الأبطال.

ويبقى مستقبل لاعب خط الوسط الفرنسي في صفوف الفريق الإنجليزي يكتنفه الغموض بعد أن لمح الشهر الماضي، إلى أنه "يحلم" باللعب مع ريال مدريد.

وسيخوض منتخب فرنسا مباراة ودية أمام نظيره الفنلندي يوم الأربعاء وذلك قبل مباراتي البرتغال والسويد الهامتين، ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على الترتيب.

المصدر: رويترز