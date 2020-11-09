مقدمة برامج تلفزيونية ترد على سماع صوتها في فيديو "خادش للحياء" لقائد منتخب روسيا

علقت المذيعة في قناة "ماتشي تي في" الرياضية الروسية، ماريا أورزول، على مقطع فيديو "خادش للحياء" لقائد منتخب روسيا وزينيت بطرسبورغ لكرة القدم، أرتيوم دزيوبا، سرب مؤخرا عبر الإنترنت.

ونقلت قناة "REN-TV" الروسية عن ماريا أورزول، بشأن سماع صوتها وراء الكواليس في الفيديو الفاضح لقائد منتخب روسيا، قولها: "على ما يبدو، أن برامجي رائعة لدرجة أن الرجال يتفاعلون معها بهذه الطريقة. هذا الأمر ليس له أي علاقة بي. هذه الأسئلة ليست موجهة لي. لا علاقة لي بهذا الوضع، لا أعرف على الإطلاق. لا أعرف كيف يتم كل هذا، من يسرب. هذه أسئلة ليست موجهة لي، وإنما لأرتيوم على الأرجح".

كما خرج أرتيوم دزيوبا عن صمته في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، تعليقا على "فضيحته": "أنا غير كامل مثل أي شخص. أرتكب أخطاء، نحن جميعا نخطئ للأسف.. أنا المسؤول عما حصل، لا يمكنني إلا أن ألوم نفسي".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: "ولكن في مثل هذه اللحظات، عندما يدير لك الجميع تقريبا ظهره في رمشة عين، فأنا ممتن لكل من ساندني في الأوقات الصعبة. حتى الغرباء دعموني، هناك الكثير منهم".

وكان مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، استبعد دزيوبا من قائمة المنتخب التي ستخوض المباريات المقبلة، بعد انتشار الفيديو المذكور، لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، ولمنح اللاعب الوقت الكافي لتجاوز الأمر.

وأكد تشيرتشيسوف، أن الفيديو الذي يتم تداوله لدزيوبا ليس له علاقة بالمنتخب من الجهة الرياضية، مشددا في الوقت ذاته، على أن المنتخب الروسي يجب عليه الاستعداد للمباريات القادمة، دون تشتيت انتباهه بأشياء غريبة.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:



- Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2020

يذكر أن تقارير صحفية أشارت قبل عدة سنوات، إلى ارتباط أرتيوم دزيوبا المتزوج بعلاقات عاطفة مع مقدمة البرامج التلفزيونية ماريا أورزول البالغة من العمر 37عاما.

المصدر: وكالات