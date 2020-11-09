عقيد بقوات الصاعقة في الجيش المصري يقتنص ذهبية العالم في كمال الأجسام (صورة)

اقتنص بطل العالم لكمال الأجسام المصري شريف الشيوي، الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكمال الأجسام، المقامة حاليا في إسبانيا.

وحصل العقيد بالصاعقة شريف الشيوي على الميدالية الذهبية في وزن 85 كيلو في بطولة العالم لكمال الأجسام للرجال، ونال شهادات تقدير من جميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية.

وأكد الشيوي أن حصولة على الميدالية الذهبية جاء بعد جهد كبير من التدريبات واستعداد جاد للبطولة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشيوي بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، وهو برتبة عقيد في سلاح الصاعقة، وحاصل على العديد من الألقاب آخرها البطولة السابقة بحصوله على الترتيب الثاني في بطولة العالم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية