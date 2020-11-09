قائد منتخب روسيا يخرج عن صمته بعد ظهوره في فيديو "خادش للحياء"

علق قائد منتخب روسيا ونادي زينيت بطرسبورغ لكرة القدم أرتيوم دزيوبا، على ظهوره في مقطع فيديو "خادش للحياء"، سرب مؤخرا عبر الإنترنت.

وقال دزيوبا في فيديو نشره عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "أنا غير كامل مثل أي شخص. أرتكب أخطاء، نحن جميعا نخطئ للأسف.. أنا المسؤول عما حصل، لا يمكنني إلا أن ألوم نفسي".

وأكمل صاحب الـ32 عاما: "ولكن في مثل هذه اللحظات، عندما يدير لك الجميع تقريبا ظهره في رمشة عين، فأنا ممتن لكل من ساندني في الأوقات الصعبة. حتى الغرباء دعموني، هناك الكثير منهم".

وكان مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، استبعد دزيوبا من قائمة المنتخب التي ستخوض المباريات المقبلة، بعد انتشار الفيديو المذكور، لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، ولمنح اللاعب الوقت الكافي لتجاوز الأمر.

وأكد تشيرتشيسوف، أن الفيديو الذي يتم تداوله لدزيوبا ليس له علاقة بالمنتخب من جهة رياضية، مشددا في الوقت ذاته، على أن المنتخب الروسي يجب عليه الاستعداد للمباريات القادمة، دون تشتيت انتباهه بأشياء غريبة.

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وسيغيب دزيوبا بذلك عن منتخب بلاده في المباراة الودية أمام مولدوفا في الـ12 من نوفمبر الجاري، وعن مواجهتي تركيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية في 15 و18 على الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن دزيوبا، شارك أمس الأحد في المباراة التي فاز فيها فريقه زينيت على ضيفه كراسنودار 3-1، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وسجل هدفا وضيع ركلة جزاء.

المصدر: sportmail.ru