ميدو يتنبأ بسبب خلاف صلاح وماني في مباراة مانشستر سيتي

كشف النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو، ما يعتقد أنه سبب الخلاف بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في مباراة مانشستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووقع ما بدا أنه خلاف بين صلاح وماني، بعدما سجل الأول هدفا من ركلة جزاء تحصل عليها الثاني، حيث انفعل النجم المصري بشدة في وجه المهاجم الدولي السنغالي، ليتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "هل قال صلاح لماني لا تتكلم معي؟".

لقطه سيئه متكررة من ماني بعد هدف صلاح



صلاح المره دي غيييير🔥 انا مع صلاح pic.twitter.com/Eri1gbZUSX — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) November 8, 2020

ليرد عيله ميدو، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام، قائلا: "نعم علشان ماني كان بيقول لصلاح يحطها (ركلة الجزاء) فين قبل ما يسدد الركلة".

Did Salah just say “don’t talk to me” to Mane?! 👀 — Safi (@safistication) November 8, 2020

ايوى علشان ماني كان بيقوله يحطها فين قبل مايشوط — Mido (@midoahm) November 8, 2020

ولم يعلق ماني ولا صلاح ولا حتى مدرب ليفربول يورغن كلوب على تلك الواقعة، لكن جماهير "الريدز" تعتقد أنها بوادر أزمة جديدة بين النجمين.

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يذكر أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل االإيجابي 1-1.

المصدر: مواقع التواصل