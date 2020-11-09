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ميدو يتنبأ بسبب خلاف صلاح وماني في مباراة مانشستر سيتي

الرياضة

ميدو يتنبأ بسبب خلاف صلاح وماني في مباراة مانشستر سيتي
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كشف النجم المصري المعتزل أحمد حسام ميدو، ما يعتقد أنه سبب الخلاف بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في مباراة مانشستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووقع ما بدا أنه خلاف بين صلاح وماني، بعدما سجل الأول هدفا من ركلة جزاء تحصل عليها الثاني، حيث انفعل النجم المصري بشدة في وجه المهاجم الدولي السنغالي، ليتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين عبر "تويتر": "هل قال صلاح لماني لا تتكلم معي؟".

ليرد عيله ميدو، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي توتنهام، قائلا: "نعم علشان ماني كان بيقول لصلاح يحطها (ركلة الجزاء) فين قبل ما يسدد الركلة".

ولم يعلق ماني ولا صلاح ولا حتى مدرب ليفربول يورغن كلوب على تلك الواقعة، لكن جماهير "الريدز" تعتقد أنها بوادر أزمة جديدة بين النجمين.

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يذكر أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل االإيجابي 1-1.

المصدر: مواقع التواصل

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