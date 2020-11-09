ميار شريف تحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ التنس المصري (صورة)

واصلت النجمة المصرية ميار شريف، تألقها في ملاعب التنس العالمية، وحققت إنجازا تاريخيا جديدا لبلادها، بتتويجها أمس الأحد، بلقب دورة تشارلستون، إحدى بطولات فئة "تشالنج".

ونالت ميار، لقب البطولة التي أقيمت منافساتها في الولايات المتحدة، بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية كاتارزينا كاوا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-2 و6-3.

وبعد تتويجها بهذا اللقب، حققت النجمة المصرية البالغ عمرها 24 عاما، قفزة تاريخية في التصنيف العالمي لمحترفات التنس الصادر اليوم الاثنين، إذ تقدمت 32 مركزا، لتحتل المرتبة 132 عالميا، في إنجاز تاريخي لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل.

وكانت ميار، حققت مؤخرا إنجازا تاريخيا للتنس المصري، بوصولها إلى الدور الرئيسي لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

المصدر: .wtatennis.com