شاهد.. تصرف غير أخلاقي لراموس تجاه المغربي حكيمي

رغم مرور قرابة أسبوع على مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إلا أن الجدل حولها ما زال مستمرا.

وليس فقط بسبب بعض الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها حكم اللقاء، ولكن أيضا بسبب تصرف قائد نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرخيو راموس مع زميله السابق في الفريق الملكي والظهير الأيمن الحالي لنادي إنتر ميلان، النجم المغربي أشرف حكيمي.

ووفق مقطع فيديو تناقلته مواقع إسبانية وإيطالية على نطاق واسع، فإن راموس استشاط غضبا بعد سقوط حكيمي خلال إحدى هجمات إنتر، في منطقة جزاء الريال، للحصول على ركلة جزاء.

Sergio Ramos à Achraf Hakimi, son ancien coéquipier : "Lève-toi fils de p**** ! Lève-toi ! La p*tain de ta mère qui t'a mise au monde. Arrête de crier comme un rat !" 😱pic.twitter.com/oP5rQivDRz — PiedsCarrés (@PiedsCarres) November 4, 2020

وتوجه قائد الفريق المدريدي إلى زميله السابق، ووجه له بعض الكلمات النابية، حيث شتم والدته وقال له "اللعنة عليك! تصرخ مثل الجرذان"، في حين وقف حكيمي مندهشا ومذهولا من ردة فعل راموس.

راموس مع حكيمي 😭😭pic.twitter.com/bLmqNoJztO — SIR AHMED #بديل (@midopido29) November 4, 2020

وكان حكيمي، الذي نشأ في ريال مدريد، تزامل مع راموس في الفريق الملكي، قبل أن يرحل الدولي المغربي في الموسم الماضي وينضم لنادي إنتر ميلان في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الريال وإنتر، انتهت بفوز رفاق راموس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: Football Italia