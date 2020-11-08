زينيت يقلب الطاولة على كراسنودار في الدوري الروسي (فيديو)

قلب زينيت تأخره بهدف أمام ضيفه كراسنودار إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كراسنودار الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء نفذها السويدي ماركوس بيرج في الدقيقة الـ17، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا ثلاثة أهداف عن طريق دالير كوزياييف وأرتيوم دزيوبا وأليكسي سوتورمين في الدقائق 65 و79 و90+3 على الترتيب.

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وأضاع دزيوبا ركلة جزاء في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في مركز الوصافة إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد كراسنودار عند 18 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru