الروسي مدفيديف يتوج بلقب باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)

توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب بطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلب مدفيديف البالغ 24 عاما تأخره عقب خسارته للمجموعة الأولى 5-7، إلى فوز، بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-4 و6-1 خلال ساعتين وسبع دقائق.

King of Paris 🤴@DaniilMedwed reigns over Zverev 5-7, 6-4, 6-1 to capture a first title in Bercy!#RolexParisMasters | 🎥: @TennisTVpic.twitter.com/MeLaZEvpc1 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 8, 2020

وهذا اللقب، هو الأول للنجم الروسي عام 2020 والثامن خلال مسيرته الإحترافية.

Great 🎱



🇦🇺 Sydney 2018

🇺🇸 Winston-Salem 2018

🇯🇵 Tokyo 2018

🇧🇬 Sofia 2019

🇺🇸 Cincinnati 2019

🇷🇺 St Petersburg 2019

🇨🇳 Shanghai 2019

🇫🇷 Paris 2020



Eight ATP titles and counting for @DaniilMedwed 👏 pic.twitter.com/SZp3p5bO0f — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2020

وسيسمح هذا التتويج لمدفيديف بالصعود للمركز الرابع في التصنيف العالمي لمحترفي التنس على حساب السويسري المخضرم روجر فيدرر الغائب عن الملاعب منذ فترة بداعي الإصابة.

المصدر: rsport.ria.ru