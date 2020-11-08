الروسي ميرانتشوك ينقذ أتلانتا من الخسارة أمام إنتر ميلان (فيديو)

أنقذ الدولي الروسي أليكسي ميرانتشوك فريقه أتلانتا من الخسارة أمام ضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الإنتر باب التسجيل عن طريق مهاجمه الأرجنتني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ58، قبل أن يعادل ميرانتشوك لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

Алексей Миранчук в первой же игре в чемпионате Италии отметился голом в ворота "Интера"https://t.co/Xc2DTMzEQOpic.twitter.com/0qcfMmbO7q — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 8, 2020

وبهذا التعادل، رفع أتلانتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، ورفع الإنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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يذكر أن ميرانتشوك دخل بديلا في الدقيقة الـ60، وهذا الظهور هو الأول للنجم البالغ 25 عاما بقميص أتلانتا في الدوري المحلي بعد انضمامه إليه قادما من لوكوموتيف الروسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وسبق لميرانتشوك أن سجل أحد أهداف أتلانتا الأربعة في شباك ميتيلاند الدنماركي في الـ21 من أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT