إصابة نجم المنتخب الجزائري بفيروس كورونا

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأحد، عن إصابة الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي البالغ 24 عاما بفيروس كورونا المستجد.

Youcef Atal (Nice) positif au Covid-19 et absent contre Monaco



Déjà privé de Dante et de Hassane Kamara, l'entraîneur de Nice, Patrick Vieira, doit composer avec une autre absence à quelques heures du derby contre Monaco, à l'Allianz Riviera. https://t.co/STHgMo71mZ#OGCNASMpic.twitter.com/bMAXqEPulo — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 8, 2020

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة فريقه أمام ضيفه موناكو ضمن منافسات الجولة الـ10 من "الليغ 1" اليوم الأحد.

وسيضطر عطال إلى الابتعاد عن الملاعب، والخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مباراتي "محاربي الصحراء" أمام منتخب زيمبابوي يومي 12 و16 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

المصدر: lequipe.fr