لاعب التنس "المشاغب" يتحدث عن مشكلاته النفسية

تحدث لاعب التنس نيك كيريوس عن معاناته النفسية ومعركته مع الاكتئاب، قائلا إن عودته للإقامة مع والديه في العاصمة الأسترالية كانبيرا هذا العام كان لها تأثير إيجابي على حياته ونفسيته.

وانتقد اللاعب الأسترالي البالغ 25 عاما الذي بدأ في تلقي المساعدة النفسية في 2018 لعدم الاهتمام بمسيرته الاحترافية في ملاعب وبطولات التنس.

ونقلت مجلة "ستيلر" عن كيريوس قوله: "شعرت أن الجميع يرفضونني كشخص ويريدون استغلالي كلاعب تنس".

Nick Kyrgios opens up on depression: 'I was spiralling out of control' https://t.co/MkMkmFCpg0#depression — Guardian sport (@guardian_sport) November 8, 2020

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وتابع: "شعرت أنه لا يمكنني الثقة بأي شخص، كنت وحيدا في مكان مظلم".

وقال كيريوس أيضا إنه يوما ما في شنغهاي لم يكن "يرغب في رؤية ضوء النهار".

وأضاف اللاعب الأسترالي: "هناك من يعيش ويتنفس التنس ولا بأس في ذلك ولا أقول إنه صواب أو خطأ".

وأكمل: "لقد وصلت مرحلة من الحرية في حياتي لم أهتم خلالها برأي الآخرين بي".

وتعرض كيريوس للعديد من العقوبات بسبب تصرفه خلال المباريات وأوقفه اتحاد المحترفين مع إيقاف التنفيذ لمدة 16 أسبوعا لسوء تصرفه في العام الماضي أيضا.

وفضل المصنف 45 عالميا البقاء في كانبيرا بينما قرر نظراؤه العودة للملاعب والمنافسة في بطولتي أمريكا وفرنسا المفتوحتين بعد استئناف البطولات عقب توقفها بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأمل كيريوس في العودة للبطولات من جديد في بداية الموسم المقبل من خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

المصدر: "رويترز"