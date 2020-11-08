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قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول الليلة.. إنجاز فريد لصلاح

الرياضة

قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول الليلة.. إنجاز فريد لصلاح
AFP MIGUEL MEDINA
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تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب "الاتحاد"، لمتابعة قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل مانشستر سيتي، غريمه ليفربول حامل اللقب للموسم الماضي.

ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز بمباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم، ونجح الفريق في الفوز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات خاضها في الدوري أمام حامل اللقب.

بالمقابل خسر ليفربول 4 مباريات في الدوري في عام 2020، وهو نفس عدد الهزائم التي تبكدها في آخر موسمين معا.

ولم يحقق ليفربول سوى 3 انتصارات في آخر 9 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري (تعادلين- 4 هزائم)، عقب تحقيقه سلسلة من 16 انتصارا في 17 مباراة.

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وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على "تويتر" عن إنجاز النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف "الريدز"، وكتب: "محمد صلاح سجل 80 هدفا في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017".

وأضاف فى النهاية: "على الأقل متفوق بـ9 أهداف عن أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذا الوقت".

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الـ12 برصيد 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)، بينما يتواجد ليفربول في مركز الوصافة بـ16 نقطة.

المصدر: twitter\premierleague

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