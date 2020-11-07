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زفيريف يقصي نادال ويواجه مدفيديف في نهائي باريس للأساتذة (فيديو)

الرياضة

زفيريف يقصي نادال ويواجه مدفيديف في نهائي باريس للأساتذة (فيديو)
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تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الإسباني رافائيل نادال في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب.

وحسم زفيريف البالغ 23 عاما المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و39 دقيقة.

وسيواجه زفيريف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الروسي دانييل مدفيديف الفائز في وقت سابق اليوم على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين دون مقابل بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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