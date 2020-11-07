الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى المباراة النهائية لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين دون مقابل اليوم السبت.
وتمكن مدفيديف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.
Meddy on the 💰@DaniilMedwed fights past Milos Raonic 6-4 7-6(4) in Paris to reach his first final of 2020. #RolexParisMasterspic.twitter.com/KOSfX5H9N6— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2020
وسيواجه مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية بين الإسباني رافائيل نادال والألماني ألكسندر زفيريف.
Powerful from start to finish 🙌— ATP Tour (@atptour) November 7, 2020
See you in tomorrow's final, @DaniilMedwed! 👏#RolexParisMasterspic.twitter.com/L7zBCt3Lu6
المصدر: rsport.ria.ru