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الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)
Reuters
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى المباراة النهائية لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين دون مقابل اليوم السبت.

وتمكن مدفيديف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية بين الإسباني رافائيل نادال والألماني ألكسندر زفيريف.

المصدر: rsport.ria.ru

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