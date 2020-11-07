مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على إيفرتون

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 - 1 على مضيفه إيفرتون، في المباراة التي احتضنها ملعب جوديسون بارك السبت، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف بيرنارد عند الدقيقة الـ19 فيما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز (25- 32) وإدينسون كافاني (90).

ليحقق "الشياطين الحمر" الفوز الثالث على التوالي للشياطين الحمر في 3 مباريات خاضها خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

FT Everton 1-3 Manchester United (VIDEO Highlights) ⚽⚽❤️



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وجاء الفوز اليوم ليخفف الضغوط على المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعد هزيمتين متتاليتين لمانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي أمام أرسنال 0-1 بالدوري الإنجليزي وأمام اسطنبول باشاك شهير التركي 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

بهذا رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: RT