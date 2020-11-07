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ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة نجميه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي الملكي: "جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أجريت صباح أمس الجمعة".

وأضاف البيان: "كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات".

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وسيغيب اللاعبان بذلك عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأحد على ملعب المستايا ضمن الجولة التاسعة من "الليغا".

المصدر: Real Madrid C.F/twitter

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