ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة نجميه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي كاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان النادي الملكي: "جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أجريت صباح أمس الجمعة".
وأضاف البيان: "كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات".
Official Announcement.#RealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 7, 2020
وسيغيب اللاعبان بذلك عن مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا غدا الأحد على ملعب المستايا ضمن الجولة التاسعة من "الليغا".
المصدر: Real Madrid C.F/twitter