بعد إصابته بكورونا.. أطفال دجيكو يدعمونه من خلف الزجاج (فيديو)
نشر الدولي البوسني إدين دجيكو، نجم روما الإيطالي فيديو عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" يظهر أطفاله يتحدثون إليه ويدعمونه من خلف الزجاج بعد إصابته بفيروس كورونا.
Дети Джеко навестили своего отца, который находится на самоизоляции после положительного теста на covid-19. Как же трогательно 😭♥️ pic.twitter.com/5vD7XWQv1I— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 7, 2020
وأعلن دجيكو، أمس الجمعة إصابته بالفيروس عبر حسابه في "إنستغرام"، عندما نشر صورة له بقميص روما، وأرفقها بالقول: "مرحبا بالجميع.. للأسف جاءت نتيجة مسحتي إيجابية في اختبارات فيروس كورونا، وكما تعلمون، يجب علي احترام فترة الحجر الصحي".
وأضاف: "أريد طمأنة كل من يعرفني. لحسن الحظ ليس لدي أي أعراض، لكني سأضطر إلى الابتعاد عن الزملاء لبضعة أيام، بينما سأبقى معهم بعقلي وقلبي بدءا من يوم الأحد.. يحيا روما".
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Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma 💛❤️
وبذلك تأكد غياب النجم البوسني عن كتيبة "الذئاب" في مواجهة جنوى غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة من "الكالتشيو".
المصدر: ed_dzeko/instagram