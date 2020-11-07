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بعد إصابته بكورونا.. أطفال دجيكو يدعمونه من خلف الزجاج (فيديو)

الرياضة

بعد إصابته بكورونا.. أطفال دجيكو يدعمونه من خلف الزجاج (فيديو)
ed_dzeko/instagram
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نشر الدولي البوسني إدين دجيكو، نجم روما الإيطالي فيديو عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" يظهر أطفاله يتحدثون إليه ويدعمونه من خلف الزجاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن دجيكو، أمس الجمعة إصابته بالفيروس عبر حسابه في "إنستغرام"، عندما نشر صورة له بقميص روما، وأرفقها بالقول: "مرحبا بالجميع.. للأسف جاءت نتيجة مسحتي إيجابية في اختبارات فيروس كورونا، وكما تعلمون، يجب علي احترام فترة الحجر الصحي".

وأضاف: "أريد طمأنة كل من يعرفني. لحسن الحظ ليس لدي أي أعراض، لكني سأضطر إلى الابتعاد عن الزملاء لبضعة أيام، بينما سأبقى معهم بعقلي وقلبي بدءا من يوم الأحد.. يحيا روما".

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وبذلك تأكد غياب النجم البوسني عن كتيبة "الذئاب" في مواجهة جنوى غدا الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة من "الكالتشيو".

المصدر:  ed_dzeko/instagram

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