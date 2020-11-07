براءة الفرنسي ساكو تثير مشاعر مدرب ليفربول

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن اعتذار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا" للمدافع الفرنسي مامادو ساكو عن إيقافه في 2016 بداعي مخالفة لوائح المنشطات تأخر كثيرا.

وقال كلوب معبرا عن سعادته بتبرئة اللاعب من هذه التهمة في نهاية المطاف: "أول ما فكرت فيه هو ..أخيرا، كنا نعرف منذ مدة طويلة أن مامادو لم يرتكب أي مخالفة، كانت صدمة هائلة".

وتابع: "وأنا حقا سعيد لأنه على الأقل الآن حصل على الدليل على أنه بريء وأنه لم يرتكب أي مخالفة".

وخضع مدافع كريستال بالاس، الذي كان يلعب في ليفربول حينها، للتحقيق بواسطة الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" وتقرر إيقافه مؤقتا لمدة 30 يوما في أبريل 2016 بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة تحرق الدهون.

Jurgen Klopp pleased to see apology to Mamadou Sakho after doping ban ended Liverpool career https://t.co/3aL2XnsD0I — The Independent (@Independent) November 7, 2020

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وغاب ساكو عن تشكيلة ليفربول في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في ذلك العام، وكذلك بطولة أوروبا 2016 مع فرنسا نتيجة لذلك، لكن اليويفا أسقط قضية المنشطات ضده في يوليو وأكد لاحقا أن المادة التي تناولها اللاعب لم تكن ضمن قائمة الوادا للمواد المحظورة في ذلك الوقت.

وفي جلسة علنية بإحدى محاكم لندن الأربعاء الماضي اعتذر محام يمثل الوادا لساكو (30 عاما) وأعلن موافقة الوكالة على دفع تعويضات له.

وأضاف كلوب المدير الفني لبطل دوري إنجلترا الممتاز: "المنشطات مشكلة بالتأكيد، لكني لم أعتبرها قط مشكلة في كرة القدم لأنني وبعد 30 عاما من العمل في هذا المجال لم أواجه أي نوع من هذه المخالفات".

وأكمل: "ولو حدث وكانت هناك مشكلة فإنها تكون بسبب قرار سخيف من جانب البعض وليس بسبب الرغبة في تعجيل التعافي أو أي شيء من هذا القبيل".

ولم يلعب ساكو مع ليفربول مرة أخرى بعد سقوطه في اختبار المنشطات وانتقل إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة في البداية ثم بعقد دائم في وقت لاحق.

المصدر: "رويترز"