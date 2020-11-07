شاهد.. مقاتل كاد أن يخسر "الفوز بالضربة القاضية" بسبب تسديدة مثيرة للجدل

كان المقاتل ديريك أندرسون محظوظا للحفاظ على فوزه أمام البرازيلي كيليس موتا، بعد تسديدة كادت أن تكون "غير قانونية"، ضمن بطولة بيلاتور "Bellator 251" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجه المقاتل الأمريكي لخصمه موتا أثناء محاولته النهوض على ركبتيه، ركلة مباشرة على رأسه في نهاية الجولة الثانية، وتدعى هذه الضربة "ركلة كرة القدم"، ونادرا ما يلجأ إليها المقاتلون، حيث يوجد خطر جسيم خلالها لانتهاك القواعد والتعرض لعقوبة الاستبعاد.

🦵💥 @DerekBarbaric comes away with the W tonight via this headkick!

What are your thoughts on this KO?🤔#Bellator251pic.twitter.com/mZObUklgIB — BellatorMMA (@BellatorMMA) November 6, 2020

وأصابت ركلة أندرسون، موتا في منتصف وجهه عندما كان المقاتل البرازيلي في طور النهوض، إلا أن الموقف حدث بسرعة لدرجة أن حكم النزال اضطر لإيقاف المواجهة لاعتقاده أن أندرسون قد ارتكب خطأ "غير قانوني".

وتنص قواعد فنون القتال المختلطة على حظر الركل على رأس الخصم في حال لمسه الأرض في أي نقطة ثالثة غير قدميه، لكن ركلة أندرسون جاءت في اللحظة التي رفع فيها موتا إحدى ساقيه عن الأرض.

وعقد حكام النزال اجتماعا قبل أن يعلنوا قانونية الركلة.

ولم يوافق البرازيلي على هذا القرار كما لم يواصل القتال، ونتيجة لذلك، اعتبر موتا مهزوما بضربة "ركلة كرة القدم"، "Soccer Kick".

المصدر: twitter\BellatorMMA