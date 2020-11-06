سوريا.. افتتاح ملعب الحمدانية في حلب بعد 8 سنوات على خروجه عن الخدمة (صور)

عادت مدرجات ملعب الحمدانية في مدينة حلب السورية لتكتظ بالجمهور بعد نحو 8 سنوات على خروجه عن الخدمة.

وذكرت محافظة حلب أن المباراة التي جرت على الملعب بين ناديي الحرية والاتحاد حضرها 15 ألف متفرج، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وكانت أعمال صيانة الملعب الذي خرج عن الخدمة عام 2012 بدأت في أغسطس 2019 وبكلفة وصلت إلى 225 مليون ليرة.

والملعب جزء من المدينة الرياضية في الحمدانية التي تبلغ مساحتها 325 ألف متر مربع.

المصدر: RT