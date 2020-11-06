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إصابة مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بفيروس كورونا
Globallookpress Marco Bucco
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إصابة روبرتو مانشيني مدرب "الآزوري" بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي: "جاءت نتيجة مسحة مانشيني إيجابية في الفحوصات الدورية التي يقوم بها الاتحاد لأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف البيان: "يتواجد مانشيني في الحجر الصحي بمنزله في روما، وليس لديه أعراض".

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ويخوض المنتخب الإيطالي ثلاث مباريات في الأسبوعين المقبلين، حيث يواجه ضيفه الإستوني وديا الأربعاء المقبل، قبل أن يلعب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية على أرضه أمام بولندا، في الـ15 من نوفمبر الجاري، وخارج الديار في البوسنة بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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