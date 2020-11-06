رسميا.. "كاس" ترفض طعن منير الحدادي والاتحاد المغربي

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الطعن المقدم من منير الحدادي، نجم إشبيلية الإسباني، والاتحاد المغربي، على قرار "الفيفا"، برفض مشاركته مع منتخب "أسود الأطلس".

وأرجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قراره إلى تفسيره لأحد بنود القانون الجديد، والمتعلق بفئة أقل من 21 سنة، بعدما استند لمشاركة الحدادي في 3 مباريات رفقة المنتخب الإسباني.

وغير الاتحاد الدولي لكرة القدم، في شهر سبتمبر عدة قوانين منها مسألة ارتداء قميص المنتخبات الأخرى، حيث فرض عدة شروط أبرزها: عدم خوض اللاعب أكثر من 3 مباريات مع المنتخب، وألا تكون هذه المباريات في بطولة هامة، وأن تمر على الأقل 3 سنوات منذ مشاركته مع منتخب بلاده، وألا يكون مثل بلاده بعد بلوغ سنة الحادية والعشرين.

وفي حالة الحدادي فإن البند الأخير يقف أمام مشاركته منتخب "أسود الأطلس"، إذ شارك مع المنتخب الأولمبي الإسباني في تصفيات أمم أوروبا، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لموسم 2016-2017.

المصدر: "رويترز"