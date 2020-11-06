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نتيجة منشطات إيجابية تهدد أستراليا بسحب ميدالية أولمبية

الرياضة

نتيجة منشطات إيجابية تهدد أستراليا بسحب ميدالية أولمبية
AFP FRANÇOIS-XAVIER MARIT
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تواجه أستراليا خطر فقدان ميداليتها البرونزية في سباق التتابع المتنوع 4×100 متر في أولمبياد لندن 2012 الصيفي بعد أن جاءت نتيجة فحص المنشطات الخاص بأحد أعضاء الفريق إيجابية.

وقالت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية التي أوردت النبأ إن النتيجة الإيجابية جاءت بعد إعادة فحص عينة أخذت من برينتون ريكارد خلال الدورة الصيفية قبل نحو ثمانية أعوام.

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنه لا يمكنها التعليق في الوقت الحالي نظرا لاستمرار التحقيقات.

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ولم يسبق أن خسرت أستراليا أي ميدالية أولمبية بناء على قضية منشطات.

وسيمثل ريكارد البالغ 37 عاما المعتزل حاليا أمام جلسة تحقيق لمحكمة التحكيم الرياضية الاثنين المقبل.

ولم يشارك ريكارد في نهائي السباق لكنه شارك في التصفيات التي تأهل على إثرها الفريق للنهائي الذي احتلت فيه أستراليا المركز الثالث خلف الولايات المتحدة واليابان.

المصدر: "رويترز"

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