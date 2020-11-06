محمد صلاح يتفوق على أساطير نادي الـ100 في ليفربول ويصبح "ظاهرة في إنجلترا"

دخل النجم المصري محمد صلاح مؤخرا سجلات التاريخ في ليفربول الإنجليزي بعد أن أحرز هدفه رقم 100 لصالح "الريدز" في مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعت بين فريقه وإيفرتون في البريميرليغ.

وحفر "الفرعون" اسمه إلى جوار العديد من أساطير ليفربول أمثال ديني دالجليش، ومايكل أوين، وإيان راش، كواحد من عظماء الهدافين في تاريخ الفريق الأحمر، رغم قصر المدة الزمنية التي لعب فيها المصري مع "الريدز" والذي تعاقد معه في صيف 2017.

ورصد موقع "givemesport" قائمة تضم 17 لاعبا من عظماء ليفربول والذين تجاوزا الهدف 100 مع النادي، حيث صنفهم وفقا لنسبة الأهداف في كل مباراة.

@MoSalah doesn't get the credit he deserves!!!

Has to be classed as a Liverpool legend already 🇪🇬👑 Look at the other names on these lists! also back to back golden boots 🔥#LFC#YNWApic.twitter.com/Em7JghHHgF — Sir Hendo LFC 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 (@LFCSirHendo) July 6, 2020

وجاء الترتيب على النحو التالي:

- جوردون هودسون (0.64)،عدد الأهداف 241، عدد المباريات 377.

- محمد صلاح (0.63)، عدد الأهداف 103، عدد المباريات 163.

- جاك باركنسون (0.58)، عدد الأهداف 128، عدد المباريات 218.

- روجر هانت (0.58)، عدد الأهداف 285، عدد المباريات 492.

- سام رايبولد (0.55)، عدد الأهداف 130، عدد المباريات 226.

- مايكل أوين (0.53)، عدد الأهداف158، عدد المباريات 297.

- إيان راش (0.52)، عدد الأهداف 346، عدد المباريات 660.

- روبي فاولر (0.50)، عدد الأهداف 183، عدد المباريات 369.

- هاري تشيمبرز (0.45)، عدد الأهداف 151، عدد المباريات 339.

- ديك فورشو (0.43)، عدد الأهداف 123، عدد المباريات 288.

- بيلي ليدل (0.43)، عدد الأهداف 228، عدد المباريات 534.

- جاك بالمر (0.36)، عدد الأهداف 110، عدد المباريات 309.

- كيني دالجليش (0.33)، عدد الأهداف 172، عدد المباريات 515.

- كيفن كيجان (0.31)، عدد الأهداف 100، عدد المباريات 323.

- إيان سانت جون (0.28)، عدد الأهداف 118،عدد المباريات 425.

- جون بارنز (0.27)، عدد الأهداف 108، عدد المباريات 407.

- ستيفن جيرارد (0.26)، عدد الأهداف 186، عدد المباريات 710.

ربما يكون هناك عدد لا بأس به من جمهور ليفربول الذي يشعر بالإحباط من الأنانية التي يظهرها نجم هجوم "الريدز" أمام مرمى المنافس، لكنك لا يمكنها أن تغض الطرف عن الإحصاءات والأرقام والتي تثبت جميعها بما لا يدع مجالا للشك أن الفرعون أضحى ظاهرة في إنجلترا.

يذكر أن صلاح نال جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسمين له مع ليفربول، وإن لم يحالفه الحظ في حصد الجائزة ذاتها في الموسم الماضي، إلا أنه ساهم في تتويج فريقه بلقب "البريميرليغ" للمرة الأولى منذ 30 عاما.

المصدر: givemesport.com