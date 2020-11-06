كين بعد دخوله تاريخ توتنهام: لا مجال للحديث عن الأرقام القياسية الآن

أحرز هاري كين الهدف رقم 200 في مسيرته مع توتنهام هوتسبير في فوزه 3-1 على البلغاري لودوجورتس في المجموعة الـ10 للدوري الأوروبي الخميس، لكنه يقول إنه لا يهتم حاليا بالأرقام القياسية.

وبهذا أصبح كين البالغ 27 عاما ثالث لاعب في تاريخ توتنهام يصل لهذا العدد من الأهداف وهو يتخلف حاليا بثمانية أهداف عن بوبي سميث وربما يتجاوز أيضا الرقم القياسي المسجل باسم جيمي جريفز وهو 266 هدفا.

وقال كين عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "هذه أمور عظيمة لكن يصعب التفكير فيها خلال وجودك في الملاعب.. التفكير فيها يكون بعد انتهاء مسيرتك الاحترافية".

Harry Kane scores his 200th Spurs goal on his 300th Spurs appearance 🤩 pic.twitter.com/vQNMBkBOy3 — B/R Football (@brfootball) November 5, 2020

وأول هدف أحرزه كين مع توتنهام كان في نفس المسابقة الأوروبية في 2011 في مواجهة شامروك روفرز.

وأضاف كين: "الوقت يمر سريعا وتشعر وكأنك أحرزت هذا الهدف الأول بالأمس فقط.

وتابع: "الوصول للهدف 200 هو إنجاز كبير وأتمنى إضافة بعض الأهداف".

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إن كين يمكنه أن يواصل مسيرته ويصبح الهداف التاريخي للنادي بعد التفوق على جريفز.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: "ما يحققه في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي بقية المنافسات هو إنجاز كبير بالنسبة للاعب شاب في مثل سنه".

مضيفا: "هل يمكنه أن يصبح الهداف التاريخي للنادي؟ أعتقد أنه يستطيع تحقيق ذلك، مسألة وقت فقط".

المصدر: "رويترز"