طبيب مارادونا يرفض مغادرة الأسطورة للمستشفى

أعلن ليوبولدو لوكي، طبيب الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن الأخير سيبقى في المستشفى لأيام عديدة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الثلاثاء في بوينس آيرس في الدماغ.

وقال لوكي، أحد الجراحين الذين شاركوا في العملية الجراحية لإزالة ورم دموي في دماغ مارادونا، والتي اعتبرت ناجحة، في مؤتمر صحافي إن النجم البالغ 60 عاما شهد "نوبات من الارتباك تتطلب العلاج لعدة أيام"، مضيفا أن مارادونا "موافق" على هذا التشخيص.

وعلى الرغم من أن مارادونا المتوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986، أكد مرات عدة أنه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكنه الآن مدمن على الكحول بحسب المقربين منه ووسائل الإعلام.

AFP

وأضاف الطبيب الذي قال في وقت سابق من اليوم إن مارادونا يريد أن يخرج من المستشفى في أوليفوس شمال بوينس آيرس حيث يعالج: "دييغو في حالة جيدة جدا. التصوير المقطعي سار بشكل جيد".

ونقل مارادونا على وجه السرعة بعد ظهر الثلاثاء الى مستشفى أوليفوس من مستشفى لا بلاتا الذي تواجد فيه منذ الاثنين لمعاناته من فقر في الدم. وكشفت الفحوصات عن وجود ورم دموي في دماغه.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بانقاص وزنه 50 كيلوغراما.

وفي 2007 أدى تعاطيه المفرط للكحول لنقله إلى المستشفى.

المصدر: "أ ف ب"