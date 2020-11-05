ميلان يتعرض لخسارة قاسية على أرضه بثلاثية من إمضاء يوسف يازيجي (فيديو)

تعرض ميلان الإيطالي لخسارة كبيرة على أرضه أمام ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة للدوري الأوروبي.

ويدين الفريق الفرنسي بالفضل في الفوز للاعبه التركي يوسف يازيجي الذي سجل أهداف المباراة الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 22 من ركلة جزاء و55 و58.

التركي يوسف يازيجي لاعب وسط ليل الفرنسي في الدوري الاوروبي حتى الان:



• 3 مباريات

• 6 اهداف (2 هاتريك)



- حاليًا مسجل هاتريك على ميلان ..

هدفه الثاني 👇🏻

pic.twitter.com/i6WrPbeh60 — عبدالعزيز التميمي (@3zlilil) November 5, 2020

وبهذه الخسارة، توقف رصيد ميلان عند 6 نقاط وتراجع لمركز الوصافة متخلفا بنقطة عن ليل الذي انتزع صدارة المجموعة الثامنة.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن هذه الخسارة هي الأولى لميلان منذ 242 يوما، وبالتحديد منذ أن سقط أمام جنوى بنتيجة 1-2 في منافسات الدوري الإيطالي في مارس الماضي.

242 - AC Milan have lost a game for the first time since last March (1-2 v Genoa), 242 days ago. Stop.#MilanLille#UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2020

وفي المباراة الثانية للمجموعة الثامنة تغلب سبارتا براغ التشيكي على مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 4-1، ليحقق الفريق التشيكي أول ثلاث نقاط في المسابقة ويصعد إلى المركز الثالث تاركا سيلتيك في قاع الترتيب بنقطة يتيمة.

المصدر: RT