الدوري الأوروبي.. فينورد الهولندي يقسو على تسيسكا موسكو بثلاثية (فيديو)

تغلب فينورد روتردام الهولندي على ضيفه تسيسكا موسكو الروسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ11 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من ريدجسيانو هابس والتركي أوركون كوكو ولوتشارل غيرترويدا في الدقائق 63 و71 و72، فيما تكفل بالهدف الوحيد لتسيسكا لاعب فينورد، الأرجنتيني ماركوس سينيسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع فينورد رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد تسيسكا عند نقطتين وتراجع للمركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة الـ11 التي انتزع صدارتها دينامو زغرب الكرواتي (5 نقاط) بفوزه على وولفسبيرغير النمساوي بهدف دون مقابل.

المصدر: RT