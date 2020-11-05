"ذئاب" روما تفترس كلوج الروماني بخماسية في الدوري الأوروبي (فيديو)

اكتسح روما الإيطالي ضيفه كلوج الروماني بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من الأرميني هينريك مخيتاريان والبرازيلي روجير دا سيلفا وبورخا مايورال "هدفين" وبيدرو رودريغيز في الدقائق 1 و24 و34 و84 و89.

وبهذا الفوز، انفرد روما بصدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، فيما توقف رصيد كلوج عند 4 نقاط في مركز الوصافة مؤقتا بانتظار انتهاء المباراة الثانية في المجموعة بين يونغ بويز السويسري وتسيسكا صوفيا البلغاري اللذان يحلان في المركزين الثالث والرابع بواقع نقطة لكل منهما.

المصدر: RT